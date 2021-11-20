Звезда фильма “Американский пирог” Тара Рид, которую критикуют за нездоровую худобу, снялась в купальнике

“Будьте лучшей версией себя внутри и внешне. Положительные мысли приносят положительные результаты!” – подписала она публикацию.

“Ты такая сексуальная”, – написал актрисе benfoster87.

“Ты впечатляешь”, – отметил фото scott.sabo696.

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Публикация от Tara Reid (@tarareid)

Новая публикация 46-летней актрисы была воспринята позитивно и собрала множество комплиментов в комментариях, в отличие от критики, которую прочитала Рид под своим фото 27 октября. Тогда после публикации черно-белого снимка в купальнике подписчики обвинили актрису в нездоровой худобе и анорексии, после чего ей пришлось отвечать хейтерам.

“Для всех, кто оставлял свои замечательные комментарии, выражая свою ненависть к моей замысловатой фотографии, которую я опубликовала вчера, хочу сказать – это была ваша точка зрения. Вот еще одна фотография со вчерашнего дня, которой я хочу показать вам, что не слишком худая. У меня высокий метаболизм. Любой человек с высоким метаболизмом понимает, что набрать вес невозможно. Все, что я делаю, это ем”, – написала Рид.

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A post shared by Tara Reid (@tarareid)

Контекст:

Тара Рид родилась 8 ноября 1975 года в Викоффе (штат Нью-Джерси, США). Она окончила детскую актерскую школу в Нью-Йорке, где училась вместе с Маколеем Калкиным, Сарой Мишель Геллар и Джерри О’Коннеллом.

Известность к Рид пришла после фильма “Большой Лебовски”, а роль Вики в молодежной комедии “Американский пирог ” принесла ей всемирную популярность и статус секс-символа.

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