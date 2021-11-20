Актер Валерий Гаркалин умер после долгой борьбы с болезнью
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Знаменитый артист скончался на 68 году жизни после тяжелой
борьбы с коронавирусом. В октябре Валерий Борисович был госпитализирован в одну
из московских больниц, где врачи боролись за его жизнь. Состояние артиста было
крайне тяжелое, организм не справлялся, его ввели в искусственную кому.
На фоне тяжелого течения болезни стал развиваться сепсис и
накапливаться воздух в легких. Гаркалину сделали экстренную операцию, чтобы
облегчить состояния, после процедуры артисту стало лучше, но не надолго.
Вирус и оперативное вмешательство дали осложнение на сердце,
врачи старались его купировать. Однако состояние продолжало ухудшаться. Накануне
у артиста стал развиваться пневматоракс, после чего стали отказывать внутренние
органы. Валерий Гаркалин скончался в больнице в 00:30 20 ноября.
Народный артист был известен публике по таким знаковым
работам в кино, как “Ширли-Мырли”, “Старые песни о главном”, “Ландыш
серебристый”. Гаркалин играл во многих известных фильмах и сериалах, а
также запомнился своими ролями в театре. Валерий Борисович служил в Театре
Сатиры до 2001 года, затем ушел в независимые антрепризы. В 2001 году артист
стал преподавателем кафедры эстрадного искусства в ГИТИСе. С 2008 года является
Народным артистом России.
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