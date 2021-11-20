Актер Валерий Гаркалин умер после долгой борьбы с болезнью

Знаменитый артист скончался на 68 году жизни после тяжелой

борьбы с коронавирусом. В октябре Валерий Борисович был госпитализирован в одну

из московских больниц, где врачи боролись за его жизнь. Состояние артиста было

крайне тяжелое, организм не справлялся, его ввели в искусственную кому.

На фоне тяжелого течения болезни стал развиваться сепсис и

накапливаться воздух в легких. Гаркалину сделали экстренную операцию, чтобы

облегчить состояния, после процедуры артисту стало лучше, но не надолго.

Вирус и оперативное вмешательство дали осложнение на сердце,

врачи старались его купировать. Однако состояние продолжало ухудшаться. Накануне

у артиста стал развиваться пневматоракс, после чего стали отказывать внутренние

органы. Валерий Гаркалин скончался в больнице в 00:30 20 ноября.

Народный артист был известен публике по таким знаковым

работам в кино, как “Ширли-Мырли”, “Старые песни о главном”, “Ландыш

серебристый”. Гаркалин играл во многих известных фильмах и сериалах, а

также запомнился своими ролями в театре. Валерий Борисович служил в Театре

Сатиры до 2001 года, затем ушел в независимые антрепризы. В 2001 году артист

стал преподавателем кафедры эстрадного искусства в ГИТИСе. С 2008 года является

Народным артистом России.