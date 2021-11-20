Личный врач назвал все болезни попавшего в госпиталь Байдена

В пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Джо Байден передал полномочия вице-президенту Камале Харрис на время пребывания в госпитале имени Уолтера Рида. Она уточнила, что причина госпитализации американского лидера – плановая колоноскопия.

После медобследования и всех процедур личный врач Кевин

О’Коннор рассказал о состоянии

президента США. По словам специалиста, здоровье Байдена ухудшилось. У 79-летнего политика усилился кашель и ухудшилась походка. Ему поставили несколько диагнозов: спинальный артрит, периферическая невропатия и гастроэзофагеальный рефлюкс (ГЭРБ).

О’Коннор добавил, что Байден принимает сразу несколько лекарств – например, от повышенного холестерина и аллергии. В аптечке политика есть препараты, разжижающие кровь, и для лечения ГЭРБ. Несмотря на такое количество недугов, врач назвал президента США здоровым и энергичным мужчиной. Мол, он может выполнять обязанности главы государства.

Кстати, Байден уже вернулся в Белый дом. Политик готовится отметить свое 79-летие. Напомним, 20 ноября – день рождения американского лидера.

Ранее “Дни.ру” писали о политической карьере Джо Байдена. Он был самым молодым сенатором, а спустя десятилетия стал самым возрастным президентом США.