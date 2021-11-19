 

Мнение: Трансгендеры – это сила!

19.11.2021, 5:12, Разное
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Решил возобновить свой видеоблог “Психологика событий”. Это будет обсуждение новостей, такое же тихое и ламповое, но кое-что подправим. Сегодняшний выпуск – про бедняжку Джоан Роулинг. За что ее преследуют? Почему даже не пригласили на юбилей – 20 лет с начала съемок голливудской киносаги о Гарри Поттере? Как так – позвали всех актеров, операторов, режиссера, каскадеров… а собственно ТУ, которая всё это, собственно, придумала – нет?

И почему все молчат? И почему все актеры, и даже нежнейшая Эмма Уотсон, то бишь Гермиона – от своей создательницы отреклись и предали ее?

И при чем здесь, черт возьми, трансгендеры и ЛГБТ-сообщество?!

Да-да, вы догадались правильно: в своих веселых, в меру развлекательных роликах я буду прежде всего анализировать “новую нормальность”, не обходя, естественно, вниманием Его Величество Пресвятой Ковид… вместе с супругой Его по имени Вакцинация.

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Источник: Размышления вольного социолога



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