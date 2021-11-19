 

Дочь Хлебниковой назвала возможную причину пожара в квартире певицы

19.11.2021, 4:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Присоединяйтесь к проекту “Экология жизни”! Находите друзей, объединяйтесь, становитесь активными, делайте планету и себя лучшеЗаслуженная артистка РФ Марина Хлебникова курила у окна, от этого могли загореться вещи, рассказала правоохранителям дочь российской певицы.

«Мама курила у окна», – цитирует сетевое издание «5-tv.ru» дочь российской певицы. По мнению девушки, от этого могли загореться вещи. Она также сообщила, что сотрудники экстренных служб после пожара «откачивали» артистку.

ЧП произошло в четверг вечером. На втором этаже двухуровневой квартиры, где жила певица, полностью выгорела вся обстановка на площади в 10 квадратных метров. Пожар удалось оперативно ликвидировать в 22.50. Из дома спасли пять человек.

Как отмечает издание, в квартире Хлебниковой была обнаружена обуглившаяся кровать с почерневшими от огня пружинам и покрытые копотью стены. После пожара заслуженную артистку РФ доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского и госпитализировали с ожогами по всему телу и отравлением угарным газом.

«Вероятнее всего причиной ЧП стала непотушенная сигарета. Из-за этого и произошло возгорание», – утверждается в материале.

Как сообщается, в момент пожара дома были муж певицы и ее дочь, однако пострадала только Марина Хлебникова. Обстоятельства ЧП выясняются.

В пресс-службе столичного главка МЧС подтвердили факт пожара в доме 14 по Ратной улице.

Ранее сообщалось, что российская певица Марина Хлебникова госпитализирована с ожогами после пожара в Москве. Артистка стала популярной в 1990-е благодаря хитам «Чашка кофию», «Дожди», «Мой генерал», «Солнышко мое, вставай».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.06 / Глава Сената Чехии: Сенат пригласил Тихановскую в качестве главного представителя Беларуси, и лично я считаю ее президентом

05.03 / Посольство США в Украине: Попытки Коломойского поколебать демократические процессы Украины представляют серьезную угрозу ее будущему

24.05 / Убийце 9-летней девочки из Нижегородской области дали пожизненный срок

27.12 / Саакашвили считает, что Кривоноса необходимо уволить за насмешки над Зеленским

13.07 / Путин: РФ не допустила взрывного роста безработицы на фоне коронавируса

16.09 / Путин может напасть на Украину с территории Беларуси, не спросив у Лукашенко – Арестович

06.08 / Автоюрист заявил об исчерпании лимита ужесточения наказаний за пьяную езду

16.06 / Стало известно, когда прекратится поддержка Windows 10

14.08 / От американцев теперь требуют носить маски даже во время секса — а за неношение угрожают судить

01.04 / В Украине установлен новый рекорд смертности за сутки среди пациентов с COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика