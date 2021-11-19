Дочь Хлебниковой назвала возможную причину пожара в квартире певицы

Заслуженная артистка РФ Марина Хлебникова курила у окна, от этого могли загореться вещи, рассказала правоохранителям дочь российской певицы.

«Мама курила у окна», – цитирует сетевое издание «5-tv.ru» дочь российской певицы. По мнению девушки, от этого могли загореться вещи. Она также сообщила, что сотрудники экстренных служб после пожара «откачивали» артистку.

ЧП произошло в четверг вечером. На втором этаже двухуровневой квартиры, где жила певица, полностью выгорела вся обстановка на площади в 10 квадратных метров. Пожар удалось оперативно ликвидировать в 22.50. Из дома спасли пять человек.

Как отмечает издание, в квартире Хлебниковой была обнаружена обуглившаяся кровать с почерневшими от огня пружинам и покрытые копотью стены. После пожара заслуженную артистку РФ доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского и госпитализировали с ожогами по всему телу и отравлением угарным газом.

«Вероятнее всего причиной ЧП стала непотушенная сигарета. Из-за этого и произошло возгорание», – утверждается в материале.

Как сообщается, в момент пожара дома были муж певицы и ее дочь, однако пострадала только Марина Хлебникова. Обстоятельства ЧП выясняются.

В пресс-службе столичного главка МЧС подтвердили факт пожара в доме 14 по Ратной улице.

Ранее сообщалось, что российская певица Марина Хлебникова госпитализирована с ожогами после пожара в Москве. Артистка стала популярной в 1990-е благодаря хитам «Чашка кофию», «Дожди», «Мой генерал», «Солнышко мое, вставай».