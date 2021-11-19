 

Мнение: Откуда есть пошел ковид

19.11.2021, 4:18, Разное
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Ну и – между первой и второй перерывчик небольшой! Сразу же – второй (он же первый, поскольку про Роулинг был нулевой) выпуск Психологики Событий. Первый, естественно, должен быть про Святой Ковид. Поговорим о его происхождении – а то на этот достаточно ясный вопрос навели столько всяких “теней”, что пора бы разобраться раз и навсегда.

Слушаем, ставим лайки (обязательно!), а главное – делимся с друзьями.

Источник: Размышления вольного социолога



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