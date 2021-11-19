Мнение: Возбудить уголовное дело против Порошенко

В дополнение к фильму Сладкова https://colonelcassad.livejournal.com/7227668.html

2 гражданина ДНР разослали в европейские структуры обращение с требованием возбудить уголовное дело против Порошенко за различные военные преступления совершенные украинскими нацистами на Донбассе.

Граждане Донецкой Народной Республики Виктор Баркалов и Вадим Шулак решили актуализировать тему военных преступлений Украины и режима Порошенко, написав официальное обращение в адрес целого ряда международных организаций с призывом все-таки обратить внимание на совершенные на оккупированных ВСУ территориях ДНР и ЛНР военные преступления. Собственно, совершение этих противоправных деяний с 2014-го года и не прекращалось.

Авторы обращения резонно отмечают, что с 2014-го года в нарушении законов самой Украины, под видом «антитеррористической операции» были развязаны боевые действия, которые привели к гибели большого числа мирных жителей и огромным разрушениям, причем все это продолжается до сих пор.

Основным виновником этого процесса называют бывшего президента Украины Петра Порошенко, который несет прямую ответственность за происходящее с мая 2014-го года по апрель 2019-го года, когда он занимал должность президента Украины и исполнял роль верховного главнокомандующего, будучи ответственным за отданные преступные приказы. До него такую же ответственность несет «временный президент Турчинов» (отдавший приказ на начало АТО), а после него президент Владимир Зеленский, который открыто продолжает линию Порошенко в деле совершения преступлений в Донбассе. Но именно Порошенко в наибольшей степени ответственен за многочисленные противоправные деяния.

Фактически это и дает основание заявителям писать, что Порошенко необходимо привлечь к ответственности за военные преступления, преступления против человечности и прочие деяния, тождественные пунктам обвинения главных военных преступников на Нюрнбергском процессе.

Среди выдвигаемых обвинений: умышленное нанесение ударов по гражданскому населению, которое продолжается уже более 7 лет, нападения на женщин и детей, не принимающих участия в боевых действиях на стороне народных республик. Кроме того, совершались убийства по национальному/этническому/расовому и религиозному признаку, что дает основания говорить об актах геноцида и трактовать совершаемые систематические убийства как преступления против человечности.

Авторы ссылаются на европейские же нормативно-правовые документы, которые определяют характер и правовую трактовку совершенных преступных деяний и апеллируют к европейскому законодательству, пытаясь привлечь внимание европейских структур к неприятной правде, которую Европа систематически старается не замечать, фактически попустительствуя совершению преступлений.

Данное обращение было отправлено в Международный Уголовный Суд, Международный Суд, Управление верховного комиссара ООН по правам человека, Совет Безопасности ООН, Amnesty International и Human Rights Watch. Остальные иски есть в распоряжении редакции. Разумеется, тут надо сразу отметить, что в обращении граждан ДНР в международные структуры нет чего-то такого, о чем там не знают, тем более что доклады о совершаемых в Донбассе преступлениях (в частности, документы от Максима Григорьева, которые представлялись в ООН и европейских структурах по линии МИД РФ) презентовались и слишком долго ждали ответа на представительных международных площадках, в том числе и в ООН. И там представлялись не только обвинения в адрес Порошенко, но и конкретные факты преступлений со свидетельствами лиц от них пострадавших.

Но природа западных двойных стандартов такова, что там очень легко закрывают глаза на неудобную правду, поэтому прекрасно зная о том, что Украина творит в Донбассе, продолжали и продолжают закрывать на это глаза, сохраняя поддержку киевского режима даже в условиях тесной интеграции неонацистских формирований в государственные институты.

Достаточно ярко это проявляется, например, в голосованиях в ООН по борьбе с героизацией нацизма, где США и Украина голосуют против, а остальная Европа (за исключением Сербии) трусливо воздерживается, хотя ситуация с нацизмом на Украине также не является секретом, особенно в условиях, когда некоторые европейские СМИ и организации сами об этом пишут.

Поэтому, практических перспектив у данного обращения не очень много. Его предпочтут не заметить или в лучшем случае «принять к сведению», так как реакция на него по существу будет вести к резонному вопросу: «А что вы делали предыдущие 7 лет, когда все это происходило?»

Данное обращение не только про ответственность Украины, но и Европы, которая приняла и одобрила государственный переворот 2014-го года и его кровавые последствия. Но их стыдливое молчание и пресловутые двойные стандарты не означает, что об этом надо молчать нам и не говорить. Данную тему необходимо системно поднимать на государственном уровне на всех возможных и доступных международных площадках, привлекая к этому процессу свидетелей и жертв совершенных преступлений, ведь рано или поздно ситуация переменится, и подобная работа сейчас послужит основанием для преследования украинских военных преступников в будущем, когда их будут отлавливать как беглых немецких нацистов

Специально для ФАН

https://riafan.ru/1556890-grazhdane-dnr-obvinili-kiev-v-genocide-i-podali-iski-v-vedushie-mirovye-instancii – цинк

—