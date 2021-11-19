Россия потребовала конкретики от Берлина и Парижа в рамках «нормандского формата»

России хотелось бы услышать конкретику по предложениям Берлина и Парижа по встрече глав МИД в «нормандском формате», сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Хотелось бы услышать от партнеров конкретику: какие предложения они сделали и от каких РФ отказалась? Просьба огласить весь список», – написала она в своем Telegram-канале, комментируя заявление представителя МИД ФРГ о том, что Берлин и Париж внесли несколько конкретных предложений для встречи глав МИД в нормандском формате, но РФ отказалась присутствовать на такой встрече.

Напомним, накануне в МИД представили дипломатическую переписку Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом, чтобы избежать искажения позиции Москвы, касающейся «нормандской» встречи глав ведомств.

До этого главы МИД Франции и ФРГ согласились сохранить «нормандский формат» на уровне глав МИД. Стороны работают над тем, чтобы организовать встречу с участием Лаврова.

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что встреча в «нормандском формате» состоится только тогда, когда Киев выполнит Минские соглашения.