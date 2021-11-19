Реаниматолог заявила об улучшении состояния Саакашвили после падения

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19.11.2021, 3:58, Новости дня
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Присоединяйтесь к проекту “Экология жизни”! Находите друзей, объединяйтесь, становитесь активными, делайте планету и себя лучшеСостояние здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который несколько часов назад упал в обморок после падения в тюремной больнице, стабилизировалось, он пришел в сознание, сообщила врач-реаниматолог тюремной больницы.

«Пациент (Саакашвили – прим. ВЗГЛЯД) находится в полностью стабильном состоянии. Гемодинамика, показатель оксигенации, параметры дыхания в норме. С ним произошел эпизод синкопе (обморока)», – цитирует ТАСС медика.

По словам врача, экс-президент на данный момент находится в сознании.

Ранее Саакашвили в четверг вечером во время встречи с адвокатами в тюремной больнице упал и потерял сознание. Как сообщил позже его адвокат Бека Басилая, бывшего грузинского лидера после обморока забрали на носилках.

Президент Грузии потребовала обеспечить Саакашвили мировой уровень тюремной медицины.

Во избежание инсинуаций, с 16 ноября власти Грузии ежедневно информируют о состоянии здоровья Саакашвили, отмечается, что оно стабильное. Власти утверждают, что есть все условия для его пребывания в тюремной больнице.

До этого соратница Саакашвили рассказала, что из-за объявленной в тюрьме голодовки желтый цвет лица, политик очень слаб, ему тяжело говорить.

Напомним, личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил, что тот не может встать с постели. Саакашвили выдвинул условие прекращения голодовки: это произойдет, если его переведут на реабилитацию в гражданскую клинику самого лучшего уровня – многопрофильную и высокотехнологичную.



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