 

Новый министр обороны Украины счел главной задачей сотрудничество с США

19.11.2021, 3:58, Новости дня
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Присоединяйтесь к проекту “Экология жизни”! Находите друзей, объединяйтесь, становитесь активными, делайте планету и себя лучшеМинистр обороны Украины Алексей Резников в качестве приоритета в новой должности назвал всестороннее развитие сотрудничества с США, сообщила пресс-служба Минобороны Украины по итогам встречи Резникова с главой Пентагона Ллойдом Остином в Вашингтоне.

«Один из моих приоритетов в должности министра – всесторонне развивать взаимодействие с США через наполнение конкретными проектами рамочного соглашения и других договоренностей. Во время этого визита я хочу ознакомить коллег с главными направлениями работы, которые мы наметили вместе с командой. Это необходимо, чтобы достичь синергии и взаимосовместимости секторов обороны», – приводит слова Резникова ТАСС.

Министр также отметил тесную коммуникацию военных ведомств Украины и США. «Наши оборонные ведомства, наши разведки находятся в постоянном контакте по вопросам безопасности. У нас общая оценка тех рисков и угроз, которые сконцентрируются вокруг Украины, на восточных границах Европы. Я хотел бы обсудить параметры ответа на них», – сказал Резников.

Напомним, 4 ноября Рада назначила новым министром обороны Украины экс-министра по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий» Алексея Резникова. Вскоре после этого в ЛНР обвинили Резникова во лжи из-за утверждения о «законности» применения беспилотников ВСУ в Донбассе. Глава МИД Сергей Лавров констатировал, что последние перестановки в правительстве Украины повысили «ястребиность» Киева.



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