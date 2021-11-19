В Госдепартаменте США призвали власти Грузии к учету рекомендаций спецкоммиссии врачей по оценке состояния здоровья Саакашвили

Об этом говорится в заявлении спикера Госдепартамента США Неда Прайса, опубликованном 18 ноября на сайте ведомства.

“Мы даем высокую оценку работе грузинского народного защитника по обеспечению надзора, формированию независимой группы медиков для наблюдения за состоянием здоровья Саакашвили и оценки медицинских средств в тюремной больнице, – отмечается в заявлении. – Мы призываем правительство Грузии обращаться с Саакашвили справедливо и с достоинством, а также прислушиваться к рекомендациям народного защитника относительно надлежащего лечения”.

В Госдепартаменте США “настоятельно” призвали власти Грузии “обеспечить для Саакашвили возможность посещать все судебные слушания по текущим уголовным делам в соответствии с международным правом”.

“Саакашвили имеет право на справедливый суд, что включает в себя возможность лично посещать судебные слушания, если он направит соответствующий запрос”, – резюмировал Прайс.

В четверг Саакашвили, который голодает 49-й день, перевели в реанимацию тюремной больницы. Он потерял сознание во время встречи с адвокатами. Из помещения, где проходила встреча, его унесли на носилках.

Врач-реаниматолог Гулико Килиптари заявила, что потеря сознания была краткосрочной. После реанимационных действий его состояние стабилизировалось, добавила она.

Грузинский омбудсмен Нино Ломджария заявляла 18 ноября, что состояние Саакашвили критическое и он может впасть в кому. Вице-премьер, министр культуры, спорта и молодежи Грузии Тея Цулукиани отметила, что причин для беспокойства по поводу состояния здоровья Саакашвили на данном этапе не существует и он будет переведен в гражданскую клинику при необходимости.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова призвала власти Грузии разрешить перевод Саакашвили в больницу в третьей стране, которая сможет обеспечить реабилитацию политика после голодовки.

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника “Объединенного банка Грузии” Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в страну. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Он объявил голодовку. По данным украинского омбудсмена, у Саакашвили началась кровавая рвота, ему нужна помощь гастроэнтеролога.

11 ноября Специальная пенитенциарная служба Грузии обнародовала видеокадры перевода Саакашвили в тюремную больницу в Тбилиси. На кадрах видно, что Саакашвили сопротивляется, его силой тащат несколько охранников.

Саакашвили заявлял, что готов прекратить голодовку, если его переведут в гражданскую многопрофильную больницу.

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