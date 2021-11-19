Мнение: 1941-й год. Уроки и выводы

1941-й год. Уроки и выводы

Странно, но как ни зайду на какой-нибудь ресурс, на котором обсуждаются события июня 1941 года, – так обязательно наткнусь на аргументы, основывающиеся на материала вот этого издания:

Однако, при попытке ознакомиться с указанными материалами через поиск в сети обнаруживается:

– или только текст книги (вообще без приложений);

– или текст с текстовыми приложениями, но без графических приложений;

– или криво отсканированные графические приложения (без текста и текстуальных приложений).

При этом, доступные к скачиванию файлы графических приложений содержат либо черно-белые варианты изначально цветных изображений, либо результат сканирования таков, что работать с документом весьма затруднительно.

К сказанному можно добавить еще и то, что многие "историки", которые активно используют для иллюстрации своих мыслей (или домыслов) графические схемы из этого издания, безбожно портят их, рисуя всяческие «циферки-стрелочки-кружочки» поверх вполне нормальных схем. Особенно такими «художественными приемами» отличаются творцы сенсационных разоблачений с Дзена.

Причем делают они это, как правило, без ссылки на используемое издание.

Что, кстати, весьма обидно.

Поэтому.

Выкладываю здесь полный вариант текста СО ВСЕМИ (графическими и текстовыми) приложениями, обработанными до НОРМАЛЬНОГО состояния и вида, а также ссылками на архивные материалы, использованные при создании книги. Кроме того, в качестве дополнения, в одном из публикуемых файлов (Приложение 6А) приведен полностью текст документа, который авторами издания был приведен в Приложении 6 лишь частично.

Аннотация издательства:

Труд подготовлен коллективом авторов: руководитель авторского коллектива доктор военных наук, старший научный сотрудник генерал-майор В. П. Неласов (введение, заключение, гл. 1 и 4), заместитель руководителя кандидат исторических наук, доцент полковник А. А. Кудрявцев (гл. 2, подразд. 3.1, 3.4, гл. 4), кандидат исторических наук А. С. Якушевский (подразд. 1.2), кандидат военных наук В. Г. Сусоев (гл. 4), кандидат исторических наук полковник Б. Н. Петров (подразд. 3.2), кандидат исторических наук полковник А. А. Гуров (подразд. 3.2), подполковник В. А. Семидетко (подразд. 3.2), полковник Ю. П. Тюрин (подразд. 3.3). В сборе и подготовке материалов, а также в изготовлении приложений для труда активное участие принимали подполковник Н. М. Васильев, полковник В.Б. Маковский, полковник В. А. Дорофеев, полковник В. А. Сизов, а также офицеры ряда академии и центрального аппарата Главного командования объединенных Вооруженных Сил СНГ. Рассчитан на широкий круг военных читателей, интересующихся историей Великой Отечественной войны.

Все материалы одним архивом (Обложка, файл основного текста и 29 файлов основных текстуальных и графических приложений и один дополнительный файл – 37 МБ) доступны для скачивания здесь:

https://drive.google.com/file/d/19Dmc4CCdYeWcAXx5ax965XdgdN3cZD6a/view?usp=sharing – скачать книгу со всеми приложениями

https://dragon-first-1.livejournal.com/43560.html – цинк

—