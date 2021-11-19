В Волгограде начал работу первый педагогический «Кванториум»

Педагогический «Кванториум» начал работу в Волгоградском государственном социально-педагогическом университете (ВГСПУ), новое образовательное пространство создано в регионе в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».

На новой образовательной площадке в режиме онлайн прошел круглый стол, который объединил педагогов 195 центров «Точка роста». В числе рассмотренных вопросов – сетевое и научно-методическое взаимодействие; подготовка учителя к работе в педагогическом классе; социальное партнерство, сообщается на сайте правительства Волгоградской области.

ВГСПУ вошел в десятку педагогических вузов страны, в которых появились «Кванториумы». Здесь представлены две лаборатории – естественнонаучная и технологическая. В них студенты вуза будут осваивать работу со сложным оборудованием, разбирать актуальные образовательные методики и технологии, оттачивать теорию на практике. Школьники смогут получить новые знания и полезные навыки по химии, биологии, географии, а увлеченные инновационными технологиями ребята – освоить робототехнику.

Для учителей педагогический «Кванториум» даст дополнительную возможность повысить квалификацию. До конца 2021 года образовательные курсы пройдут порядка 200 человек. Среди них учителя биологии, химии, математики, физики, информатики, биологии, а также студенты и школьники. Студентов ждут научно-практические занятия в лабораториях; дети под руководством педагогов «Кванториума» пройдут онлайн-обучение по естественно-научным и технологическим дисциплинам в рамках проекта ВГСПУ «Сетевой класс».

Отметим, Волгоградская область одна из первых в стране начала развивать сеть детских технопарков. В Волгограде «Кванториум» работает с 2018 года – в получившем второе рождение ГДЮЦе и на базе обновленной Приволжской детской железной дороги. В 2020 году в отдаленных районах начал работу мобильный технопарк, а также открылся Волжской «Кванториум». В 2021 году первый школьный технопарк начал работу в «Долине знаний».