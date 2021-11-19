 

ФБР вынудило совет российских соотечественников в США остановить работу

19.11.2021, 3:04, Новости дня
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Присоединяйтесь к проекту “Экология жизни”! Находите друзей, объединяйтесь, становитесь активными, делайте планету и себя лучшеКоординационный совет организаций российских соотечественников (КСОРС) в США приостановил деятельность в связи с расследованием американских спецслужб, говорится в заявлении структуры.

«Координационный совет организаций российских соотечественников в США объявляет о приостановлении своей деятельности. Данное решение принято в связи с расследованием американских спецслужб, в результате которого на протяжении последнего года по меньшей мере три сотни российских соотечественников в США, от студентов до пенсионеров, были подвергнуты следственным мероприятиям ФБР», – приводит текст заявления КСОРС ТАСС.

По данным координационного совета, некоторые его члены и представители русской общины стали фигурантами расследования «о нарушениях законов об иностранных агентах». «Отдельного внимания удостоились контакты соотечественников с представителями российской дипмиссии в США, МИД РФ, Россотрудничества, Федерального агентства по делам молодежи, правительства Москвы, Фонда Росконгресс, Русского географического общества и координаторами движения «Бессмертный полк», – отмечается в заявлении. В нем подчеркивается, что КСОРС «никогда не вмешивался во внутриполитическую повестку США, не располагал финансовыми средствами, не получал и не раздавал какие-либо гранты».

В координационном совете констатировали, что «сложившаяся ситуация не только нарушает права соотечественников на поддержку связей с исторической родиной, но и создает неприемлемую атмосферу предвзятости и недоверия по отношению к русской общине». «До получения разъяснения от официальных органов США о ситуации вокруг деятельности организаций российских соотечественников КСОРС не будет проводить никаких мероприятий <…>», – указывается в документе.

Согласно размещенной на портале The Daily Beast версии, в ФБР не исключают, что КСОРС может использоваться Москвой в качестве «мягкой силы» для распространения влияния.

Накануне президент Владимир Путин поручил МИД упростить прием соотечественников в гражданство России, «наметить наиболее оптимальные пути реализации созидательного потенциала многомиллионного русского мира».



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