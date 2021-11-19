 

Путин наградил главу Карачаево-Черкесии орденом Почета

19.11.2021, 3:04, Новости дня
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Присоединяйтесь к проекту “Экология жизни”! Находите друзей, объединяйтесь, становитесь активными, делайте планету и себя лучшеПрезидент РФ Владимир Путин наградил главу Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова орденом Почета за вклад в социально-экономическое развитие региона.

«За вклад в социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесской Республики и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Почета Темрезова Рашида Бориспиевича – главу КЧР», – сказано в указе, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Рашид Темрезов родился 14 марта 1976 года в семье известного в республике хирурга. В 1998 году окончил Московский открытый социальный университет по специальностям «менеджмент», «финансы и кредит». Работал в коммерческом отделе ОАО «Карачаево-Черкесскнефтепродукт», был коммерческим директором строительного управления, начальником управления производственно-технологической комплектации ОАО «Севкавгидроэнергострой».

С 2004 года Темрезов занимал должность гендиректора Управление капитального строительства КЧР, затем – генерального директора ОАО» Электротехническая компания». До назначения главой КЧР в 2011 году Темрезов возглавлял региональное управление федеральных автомобильных дорог Федерального дорожного агентства.



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