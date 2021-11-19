 

В Кремле сообщили о возможных контактах Путина и Байдена до конца года

19.11.2021, 2:10, Новости дня
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Присоединяйтесь к проекту “Экология жизни”! Находите друзей, объединяйтесь, становитесь активными, делайте планету и себя лучшеДо конца текущего года могут состояться контакты президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире «Первого канала».

«Конкретных сроков пока еще нет, нужно набраться терпения… Когда будут контакты, пока понимания четкого нет. Возможны ли они до нового года? Да, возможны. Но может быть и позже. Это будет зависеть от того, насколько сойдутся графики президентов и какой формат они выберут», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Ранее Песков сообщил, что договоренностей о новой встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена пока не достигнуто.

Первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита РФ и США в Москве также назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.



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