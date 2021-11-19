 

Меркель указала на «абсолютно разные взгляды» Москвы и Берлина

19.11.2021, 2:10, Новости дня
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Присоединяйтесь к проекту “Экология жизни”! Находите друзей, объединяйтесь, становитесь активными, делайте планету и себя лучшеИ. о. канцлера Германии Ангела Меркель заявила, что у Парижа, Берлина и Москвы «абсолютно разные взгляды» на причины того, почему в последнее время не было встреч в нормандском формате на уровне глав МИД. Она выразила мнение, что публикация МИД РФ дипломатической переписки ничего не меняет.

«То, что публикуются письма, не такой уж и сюрприз. Я многие свои письма читаю в газетах», – приводит слова Меркель ТАСС.

«Но на факт, почему пока не было встречи на уровне глав МИД, у французской и немецкой, а также у российской стороны абсолютно разные взгляды», – добавила Меркель после прошедшего в Берлине совещания с главами регионов ФРГ.

«Я просила российского президента [Владимира Путина о том], чтобы, пока я являюсь канцлером [Германии], состоялась такая встреча», – сказала Меркель. «Я хотела даже встречи на уровне руководителей [министерств иностранных дел], но этого не получилось. Я сожалею об этом. И публикация переписки ничего не изменит», – добавила канцлер.

В среду в российском внешнеполитическом ведомстве опубликовали дипломатическую переписку министра иностранных дел РФ Сергей Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом, чтобы избежать искажения позиции Москвы, касающейся «нормандской» встречи глав ведомств. Лавров объяснил публикацию переписки с главами МИД Франции и ФРГ словом «достали».



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