Зеленые овощи против воспалений, фасоль для снижения холестерина: самые необходимые продукты для женщин после 50 лет, чтобы замедлить старение

Питание оказывает огромное влияние на наше здоровье и самочувствие. И чем мы старше, тем сильнее оно становится. После 50 лет организм женщины начинает перестраиваться: замедляется метаболизм, снижается выработка гормонов. Плохое питание только усиливает скорость, с которой мы стареем. Поэтому женщины после 50 лет должны особенно тщательно следить за своим рационом. Какие продукты нужно включить в него, чтобы замедлить старение? Расскажем в нашей статье.

Молочные продукты

С приходом менопаузы наш организм хуже усваивает необходимые витамины и минералы. Хуже всего дела обстоят с кальцием. Он начинает вымываться из костей, делая наши суставы более хрупкими и ломкими.

Как восполнить нехватку кальция? Есть много белковых продуктов. Они помогают поддерживать достаточный уровень мышечной массы в организме. Диетологи советуют делать ставку на молочные продукты. Они содержат в себе много кальция, который хорошо усваивается и помогает сделать ваши кости крепче. А в самом молоке есть еще и витамин D, который необходим для усвоения кальция.

Зеленые овощи

Зеленые овощи полезны тем, что содержат в себе кальций, антиоксиданты и витамины A и C. Эти микроэлементы в целом снижают уровень воспаления в организме, а значит, и замедляют старение. Зеленые овощи содержат витамин K, который нужен для здоровья костей. В них есть и клетчатка, улучшающая пищеварение. При этом овощи можно есть в любом виде: свежими, отварными, запеченными и даже жареными (но без избытка масла).

Постный белок

Белок необходим для укрепления мышц, которые после 50 лет начинают стремительно слабеть и уменьшаться в размерах. Этот процесс называется саркопенией: он набирает обороты именно после менопаузы. Уровень мышечной массы начинает постепенно снижаться. Так, к 80 годам женщина в среднем теряет до 50 % своих мышц. Саркопения плохо влияет на общее состояние здоровья, она приводит к замедлению обмена веществ и набору лишнего веса. Поэтому так важно есть больше белка, особенного постного. Он содержится в яйцах, молочных продуктах, нежирном мясе и рыбе, а также в орехах и бобовых.

Фасоль и бобовые

Бобовые и фасоль – это богатый источник растительного белка, который хорошо усваивается организмом. В них также содержится клетчатка, необходимая для здорового пищеварения в любом возрасте. Доказано, что ее наличие в рационе снижает уровень “плохого” холестерина в крови. А именно он приводит к образованию тромбов в артериях и сосудах. Примечательно, что уровень холестерина в разы увеличивается именно с приходом менопаузы.

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Исследования показали, что пожилые женщины, которые едят много белка и клетчатки, не теряют мышечную массу, а наращивают ее. Это хорошо сказывается на их двигательных функциях. Достаточно одной чашки вареной фасоли в день, чтобы восполнить нехватку питательных веществ. В ней содержится 18 г белка и 15 г клетчатки. Их количество можно увеличить, если есть бобовые с нежирным мясом и свежими овощами.

Лосось

Лосось – еще один источник постного белка, который помогает замедлить менопаузу. Красная рыба полезна тем, что в ней содержится много витамина D и ненасыщенных жиров.

С приходом менопаузы выработка эстрогена снижается. Это приводит к замедлению обмена веществ, уменьшению мышечной массы. Недостаток эстрогена плохо влияет на минеральную плотность костной ткани, что увеличивает риск травм и переломов. Витамин D необходим для усвоения кальция. Он также помогает нормализовать выработку эстрогена. Поэтому женщинам старше 50 лет важно получать достаточное количество витамина D из пищи. Так, 85 г филе лосося обеспечивает примерно 75 % его суточной нормы.

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Ягоды

Ягоды богаты клетчаткой, витамином C и флавоноидами. В них содержатся антиоксиданты, снижающие выраженность воспалительных процессов, губительных для клеток нашего организма.

Клетчатка, содержащаяся в ягодах, помогает кишечнику нормализовать пищеварение. Это, в свою очередь, хорошо сказывается на весе. Клетчатка снижает риск развития возрастных заболеваний сердца и сосудов. Поэтому женщинам старше 50 лет рекомендуется есть не менее 21 г пищевых волокон в день.

Вода

Конечно, воду только условно можно назвать пищей. Но стоит помнить, что она является неотъемлемой частью рациона в любом возрасте. Чем старше мы становится, тем важнее следить за количеством воды, которую вы пьете. Она нужна для правильного пищеварения и в целом хорошо сказывается на обмене веществ.