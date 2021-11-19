Вирус-угонщик: герпес проникает в мозг на «белковом моторе» клеток кожи



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По оценкам ВОЗ, герпес — самая распространённая инфекция в мире: ею заражено до 90% населения планеты. Этот вирус бывает двух типов: первый передается в основном через рот и вызывает «простуду на губах», а второй относят к инфекциям, передающимся половым путём.

Вирус герпеса первого типа долгое время считался безобидным спутником человечества, который тревожит своего носителя, изредка портя важные фотографии болячками на видном месте. Однако недавно учёные выяснили, что инфекция может быть причиной деменции и других заболеваний. При этом от него нет ни вакцин, ни лекарств.

Внешне герпес проявляется, в основном, в виде язвочек на губах, но «живёт» он не в эпителии (коже), а в нервной системе человека. И долгое время было непонятно, как именно, проникнув через наружные покровы тела, вирус попадает в нервы и дальше в мозг.

Герпес: виды, лечение и профилактика

Полностью избавиться от этого вируса нельзя, но можно бороться с его неприятными проявлениями.

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Также под вопросом оставался механизм работы иммунитета: почему иммунная система не отражает атаку на мозг. Оказалось, что вирус обманывает и ломает сигнальный белок под названием STING, который отвечает за инфекционную безопасность нейронов.

Чтобы переместиться из кожи в мозг, герпес «угоняет» из эпителиальных клеток транспортный белок — кинезин. Одна из функций этой молекулы — везикулярный транспорт: перемещение разных веществ из клетки во внешнюю среду и обратно (за исследование этого механизма в 2013 году дали Нобелевскую премию).

Кинезин — это подвижный белок, который к тому же может «перевозить грузы». Герпес присоединяется к этим молекулам, ещё на этапе заражения в коже. То есть не только использует человеческие клетки для размножения, как это делают все вирусы, но и дополняет чужими белками собственное устройство. Учёные надеются, что в будущем получится мешать герпесу похищать кинезин и предотвращать попадание герпеса в мозг.