 

Пользователи Spotify вновь сообщили о сбоях в работе сервиса

19.11.2021, 1:16, Новости дня
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Присоединяйтесь к проекту “Экология жизни”! Находите друзей, объединяйтесь, становитесь активными, делайте планету и себя лучшеПользователи аудиостримингового сервиса Spotify в нескольких странах пожаловались на сбои в его работе, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных ресурсов.

Первые жалобы начали поступать в 19.02 мск. Самое большое количество сообщений пришло от пользователей из США, также приложение временно не работает в Нидерландах, Великобритании, Германии, Канаде и Бельгии. Позже сбои заметили и жители Италии, Франции, Испании, передает РИА «Новости».

Сообщается, что большинство пользователей заметили неполадки в работе приложения и вебсайта. Проблемы начинаются именно при попытке воспроизвести музыку или войти в приложение.

Сервис Spotify появился в 2008 году, в нем содержится более 70 млн треков, а пользуются сервисом более 356 млн человек по всему миру.

Ранее о сбоях в работе аудиостримингового сервиса Spotify сообщалось 16 ноября. Чаще всего сообщения о неполадках приходили из США и европейских стран. 



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