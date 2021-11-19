“Связать и утопить. По закону”. Арестович отреагировал на публикацию Соколовой секретных документов по “вагнергейту”

Об этом в Facebook сообщил в четверг внештатный советник главы Офиса президента, спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович.

По его словам, человек, скопировавший секретные документы, делал это с конкретной целью.

“Это возможно только двух случаях: он враг и делал это системно (в интересах кого?), он сразу готовил их для дальнейшего использования в медийной сфере, заранее”, – написал Арестович.

Он обратил внимание, что утвержденный начальником Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Василием Бурбой отчет о проведении спецоперации был скопирован еще до регистрации, так как на нем нет соответствующего штампа.

“В любом случае это действие, имеющее признаки тяжкого преступления против национальной безопасности. Теперь дело за правоохранительными органами. Тем, кто это сделал, было бы лучше застрелиться”, – отметил Арестович.

В то же время советник Андрея Ермака потребовал оценки действий Соколовой со стороны журналистского сообщества. За “детальное раскрытие замысла секретной операции” Соколова может получить… звезду Героя РФ”, считает Арестович.

“Если мы – нормальное общество, заинтересованное в своем выживании, остается один вариант: всех, кто крутит эту историю таким способом, выбрасывая совсекретные документы, – связать и утопить. По закону, конечно”, – резюмировал внештатный советник главы Офиса президента.

https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/4892505284146846

Соколова сообщила в Facebook, что документы ей “подбросили на флешке у рабочего офиса несколько дней назад”. Первый документ – докладная записка Бурбы министру обороны Андрею Тарану от 22 июня 2020 года, другой – отчет.

В последнем документе, в частности, говорится о переносе финального этапа спецоперации после решения “высшего военно-политического руководства” Украины, но не указывается, кто именно его принимал.

В итоговом разделе отчета предлагается считать спецоперацию “Авеню” проведенной, а расходы на нее (около 720 тыс. грн) – “оправданными”.

Международная расследовательская группа Bellingcat 17 ноября опубликовала совместное с российским изданием The Insider расследование “Анатомия “вагнергейта”: дерзкая украинская операция по поимке российских наемников” об украинской спецоперации по задержанию боевиков российской частной военной компании “Вагнер”.

В расследовании говорится, что президент Украины Владимир Зеленский знал о спецоперации и одобрил ее проведение, но Ермак попросил отложить спецоперацию на неделю, чтобы вступило в силу соглашение о перемирии на Донбассе. В Bellingcat отметили, что не смогли независимо подтвердить разговоры, о которых говорил Бурба.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя расследование, заявил, что оно не приводит к выводу, что операцию украинских спецслужб кто-то “слил”. Он также подчеркнул, что Ермак “не отвечает за какие-либо планы разведки” и “не имеет права ничего приказывать разведке”.

Контекст:

Власти Беларуси 29 июля 2020 года сообщили о задержании 33 иностранцев, состоящих в ЧВК “Вагнер”. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Офис генпрокурора Украины 12 августа обратился в Генпрокуратуру Беларуси с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в войне на Донбассе в составе “ЛНР” и “ДНР”, однако власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси.

Главред “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК “Вагнер” в Беларусь была частью спецоперации ГУР Минобороны Украины и СБУ: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска, а также из-за утечки информации из Украины.

О том, что информация о проведении спецоперации по задержанию вагнеровцев попала к российским и белорусским спецслужбам после совещания у Зеленского, на котором присутствовали, кроме глав украинских спецслужб, руководители Офиса президента, заявлял экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Он, как и бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, отметил, что спецоперация велась с 2019 года.

В СБУ назвали эти данные “фантастическим сценарием”. Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что бойцов ЧВК “Вагнер” в Минск перебрасывали российские спецслужбы, и это не было спецоперацией СБУ.

Зеленский в сентябре 2020 года сообщил, что никакого “слива” спецоперации по задержанию вагнеровцев не было. Он сказал, что ничего не знает ни о каком “сливе”, а в ответ на уточнение журналиста, планировалась ли подобная операция, спросил, зачем задавать такие провокационные вопросы президенту Украины.

В июне 2021 года Зеленский сравнил сценарий спецоперации с вагнеровцами с принудительной посадкой в Минске самолета с оппозиционером Романом Протасевичем. “Это точно не была наша операция. Идея этой операции – идея других стран, и то, что Украину максимально затягивали в этот вопрос – правда”, – говорил Зеленский.

7 сентября 2021 года американский телеканал CNN заявил, что США знали и могли оказывать поддержку украинской спецоперации по задержанию 33 членов ЧВК “Вагнер”.

12 сентября глава парламентской временной следственной комиссии Марьяна Безуглая рассказала о первых выводах комиссии. Она заявила, что в 2018 году ГУР Минобороны начало изучать российские частные военные компании и собирать информацию об их членах, которые могли участвовать в войне на Донбассе, а в июле 2020 года СБУ предложила ГУР “попробовать вытащить” часть лиц, которые участвовали в боевых действиях на Донбассе, с территории РФ на территорию Украины. Таким образом, было начато “специальное мероприятие” – ВСК настаивает именно на этом термине.

По словам Безуглой, это было сугубо украинское “специальное мероприятие”, в его планировании не участвовали другие страны или иностранные спецслужбы. Она утверждала, что согласно основному сценарию, планировалось, что вагнеровцы прилетят в Турцию, где их бы задержали, так как они проходят по базам данных в связи с участием в войне в Сирии. Посадка самолета в Украине была среди дополнительных сценариев.

15 ноября ВСК подтвердила существование спецоперации украинских спецслужб и сообщила, что выяснила несколько вариантов ее проведения.

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