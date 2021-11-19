Полиция Санкт-Петербурга начала проверку инцидента с задержанием ребенка

В ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области начали проверку по факту инцидента с задержанием несовершеннолетней, которую доставили в отдел полиции, информирует пресс-служба ведомства.

Ранее полпред по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина направила запрос в полицию после задержания девочки, передает РИА «Новости».

Согласно данным с видеозаписи, размещенной в соцсети, пятеро мужчин в форме сотрудников правоохранительных органов пытаются посадить девочку в машину с надписью «Полиция». Ребенок сопротивляется.

Мать ребенка позже сообщила, что ее дочь задержали, когда она возвращалась из школы №98 Калининского района. Предположительно, причиной стало то, что ребенок перешел дорогу в неположенном месте. Женщина утверждает, что дочь «не может пошевелить руками».

В полиции рассказали, что девушка грубо нарушила правила дорожного движения на Гражданском проспекте в Петербурге в среду днем. Ее остановили и попросили предъявить паспорт, но она отказалась. После этого ей было предложено проехать в отдел полиции, но школьница отказалась, оказав сопротивление.

«На место происшествия подъехал гражданин, который оказался отцом девушки, и они оба были доставлены в отдел полиции», – информирует пресс-служба.

После профилактической беседы девушку и отца отпустили. В полиции по факту доставления несовершеннолетней проводится проверка. Отмечается, что жалоб на действия сотрудников полиции не поступило.