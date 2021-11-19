В администрации США ответили на вопрос о переговорах Путина и Байдена

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не исключила проведения переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и главой американской администрации Джо Байденом «в какой-то момент в будущем».

В ответ на просьбу прокомментировать вероятность проведения главами РФ и США консультаций в том или ином формате Псаки сказала, что не может предоставить никакой информации о «дополнительных контактах, телефонном звонке или чем-то подобном» в отношении переговоров Путина и Байдена, передает ТАСС.

«Я не исключаю, что президент Соединенных Штатов поговорит с президентом РФ в какой-то момент в будущем», – добавила пресс-секретарь Белого дома.

«Безусловно, после их саммита, состоявшегося минувшим летом, мы договорились, что будут продолжаться контакты и взаимодействие на высоком уровне, и это продолжается с того момента», – сказала Псаки.

«(…) Мы недавно провели переговоры с российскими должностными лицами, посвященные Украине и американо-российским отношениям. Как мы объявили вчера (в среду), помощник [президента США] по национальной безопасности обсудил с секретарем Совета безопасности РФ региональные и глобальные вопросы, вызывающие обеспокоенность», – сообщила пресс-секретарь Белого дома.

Накануне секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев выразил мнение, что следующие переговоры президентов РФ и США могут состояться в 2021 году. Он выразил надежду, что сроки новых контактов на высшем уровне не будут затягиваться.

В четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что контакты президентов РФ и США могут состояться до конца 2021 года, «но может быть и позже». По его словам, «конкретных сроков пока нет». Он также сообщил, что темами переговоров во время онлайн-встречи Путина и Байдена станут Украина и НАТО.

Напомним, первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита РФ и США в Москве также назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.