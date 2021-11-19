Американцы представили реактивный дрон, способный разгоняться до 400 км/ч

В Соединенных Штатах разработан новый военный дрон-квадрокоптер, в котором вместо обычных винтов установлены реактивные двигатели. Как сообщают компетентные источники, данный беспилотник может развивать в воздухе скорость до 400 километров в час, что является отличным результатом для квардрокоптеров.

При этом взлетная масса аппарата составляет 60 кг. То есть дрон способен нести серьезную боевую нагрузку.

Использование реактивным двигателей до сих пор считалось проблемой в летательных аппаратах такого типа. В данном случае использована система отклонения вектора тяги, которая позволяет поворачивать сопла в нужное направление независимо друг от друга. Дальность полета – 150 км.