Платье-футболка, макси-юбка с рюшами и пояс оби: как выглядеть стильно, уверенно и замаскировать живот

Лишние килограммы в области талии мешают нам носить обтягивающую одежду или кроп-топы. Но даже если ваш пресс имеет заветные шесть кубиков, в любой момент может возникнуть такая проблема, как вздутие живота.

Что делать, если хочется выглядеть на все сто во время торжественного мероприятия или дружеской вечеринки? Рассказываем, как с помощью стильной одежды замаскировать проблемную зону.

Ставка на широкий ремень

Маскировка выпуклого животика проще, чем кажется, если у вас под рукой будет широкий ремень с баской. Эта стильная конструкция является отличным дополнением к рубашкам, блузам, блейзерам и кожаным пиджакам.

Не бойтесь носить такой ремень в многослойных образах. Чтобы аксессуар не выглядел инородным телом, сделайте ставку на базовые нейтральные оттенки. Например, коричневый очень хорошо сочетается с бежевым, молочным и белым цветом.

Платья с завышенной талией

Все мы знаем, что облегающая одежда выпячивает наружу недостатки фигуры, а слишком мешковатые вещи делают силуэт чрезмерно грузным. Как найти золотую середину, которая позволит скрыть лишнее, не обеспечивая дополнительный объем? Держите в гардеробе платья силуэта ампир.

Завышенная талия придаст вашей фигуре больше стройности и изящества. Мягкая драпировка по животу и бедрам позволит вам чувствовать себя уверенно даже во время праздничного корпоратива. Силуэт ампир выдержит все, в том числе светлые или яркие оттенки.

Асимметричная макси-юбка с оборками

Прямой крой и облегание при наличии животика крайне нежелательны. Если вы хотите чувствовать себя уверенно, но не хотите лишать себя возможности носить женственные юбки, предлагаем вам идеальный выход. Вы можете надеть в офис или на торжественное мероприятие асимметричную юбку с оборками.

Эта модель деликатно замаскирует проблемные зоны и не сделает вашу фигуру более громоздкой. Лучшим вариантом в качестве топа станет простая белая рубашка или блуза.

“Мамины” джинсы

Знаете ли вы, почему модель джинсов с завышенной талией и небольшим объемом на бедрах называют “mom”? Все дело в том, что этот фасон был придуман специально для молодых мамочек, которые еще не успели привести фигуру в порядок после родов.

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Высокая посадка на талии и плотный деним выступают в качестве своеобразного бандажа. Относительная свобода на бедрах и небольшое сужение книзу обеспечивают комфорт.

Платье-футболка с разрезом

Конечно, не все платья-футболки подходят для маскировки животика. Отдавайте предпочтение изделиям из плотного, не рыхлого трикотажа. Силуэт оверсайз, акцентный разрез сбоку и тоненький поясок вытянут ваш силуэт по вертикали и вместе с тем деликатно задрапируют проблемные зоны.

Негабаритный блейзер и клетчатые брюки

Секрет этого образа заключается в том, чтобы подобрать гармонирующие друг с другом оттенки. Так ваша фигура будет выглядеть монолитной, не раздробленной на отдельные сегменты. Прямой крой пиджака и завышенная талия брюк приведут силуэт к балансу и обеспечат чувство комфорта.

Рубашка оверсайз

Летом рубашки оверсайз могут играть роль стильных платьев. В более холодное время года в пару к такой рубашке можно надеть длинную юбку А-силуэта. Этот тандем позволит вам выглядеть элегантно без особых усилий.