Премьер Польши назвал количество мигрантов в Беларуси

Глава правительства Польши надеется, что давление со стороны международного сообщества сработает и “останется около 20 тыс. мигрантов, которые сейчас находятся на территории Беларуси”.

Если приток мигрантов будет остановлен, ЕС сможет помочь людям вернуться на родину, добавил Моравецкий.

В то же время польский премьер не исключил, что Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, и глава Кремля Владимир Путин “явно следуют стратегии, направленной на то, чтобы вселить неуверенность и дестабилизировать Запад”.

Возможно, миграционный кризис на границе ЕС и Беларуси “предназначен только для того, чтобы отвлечься от новых военных действий”, допустил Моравецкий.

Контекст:

В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее Лукашенко обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.

В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы “вербовочные центры”, где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозят в Минск. По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.

В Литве утверждают, что часть мигрантов прибывает в Беларусь из России.

14 ноября секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что на территории Беларуси находится около 16 тыс. нелегальных мигрантов.

По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.

Министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью и направило для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты. По состоянию на 15 ноября границу охраняют, по официальным данным, 15 тыс. солдат польской армии, 4 тыс. пограничников и 2 тыс. полицейских.

16 ноября на белорусско-польской границе в районе пограничного поста “Брузги – Кузница” произошла попытка мигрантов прорваться на территорию ЕС. По данным польских правоохранителей, нападавшие действовали под контролем белорусских спецслужб, сотрудники которых вооружили мигрантов светошумовыми гранатами. Польские силовики применяли водометы и слезоточивый газ. Атака продолжалась около часа.

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