Москва предупредила о кризисе в Европе из-за ракет малой дальности

Реализация планов по размещению ракет средней и меньшей дальности в Европе может привести к новому геополитическому кризису, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире Первого канала.

«У нас большие вопросы относительно перспективы появления в Европе ракет средней и меньшей дальности, к чему дело идет. Здесь, видимо, надвигается некий новый кризис», – приводит слова дипломата ТАСС.

Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства также отметил, что Москва обеспокоена противоракетной обороной, «приобретающей все более глобальный характер».

Напомним, 25 сентября глава МИД Сергей Лавров напомнил, что после выхода Вашингтона из Договора о РСМД РФ в одностороннем порядке взяла на себя обязательство не размещать ракеты «в регионах, где не будут развертываться аналогичные системы американского производства». Он призвал НАТО «объявить аналогичный мораторий».

В МИД предупреждали, что РФ в связи с планами США и их союзников по созданию арсенала ракет средней и меньшей дальности (РСМД) наземного базирования может нарастить меры военно-технического реагирования на возникающие угрозы.

США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия ДРСМД с 1 февраля 2019 года. После этого президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановлении выполнения ДРСМД. Российский лидер заявил о существенно возросших рисках после прекращения действия ДРСМД по инициативе Соединенных Штатов.

В сентябре 2019 года президент РФ направил ряду стран послания с предложением ввести мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе и других регионах. Однако в НАТО «не увидели смысла» в предложенном Москвой моратории. В этой связи в Кремле заявили о готовности принять меры для противодействия указанным угрозам.