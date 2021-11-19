Сирийский военный пострадал от снайперского огня террористов в Латакии

Боец правительственных сил Сирии получил ранение в результате снайперского обстрела террористов в прибрежной провинции Латакия, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в республике контр-адмирал Вадим Кулить.

«В провинции Латакия в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района Бариша по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Сафсафа, был ранен один сирийский военнослужащий», – приводит слова контр-адмирала ТАСС.

Напомним, в минувшую субботу 13 сирийских солдат и ополченцев погибли в провинции Дейр-эз-Зор после того, как правительственные силы попали в засаду террористов. В тот же день двое сирийских военных погибли и еще один получил ранение в результате снайперского огня террористов в провинции Идлиб.