 

Непростой период: что нельзя делать с 19 ноября по 4 декабря

18.11.2021, 23:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Коридор затмений – ежегодное явление, с которым в этом году нам предстоит столкнуться с 19 ноября по 4 декабря. По словам специалистов, многие люди могут ощущать на себе негативные последствия кармического периода до самого конца года. Чтобы успешно пройти это непростое время, как считают специалисты, необходимо тщательно следить за своим поведением.

Астролог Алена Никольская рассказала “Пятому каналу”, что период коридора затмений особенно тяжело будут переживать люди, которые привыкли накапливать в себе прошлые обиды и невысказанный негатив. К тому же, действие бумеранга ощутят те, кто отложил реализацию своих амбиций на потом или не смог осуществить задуманное.

Несмотря на то, что период принесет многим людям непростые испытания, у некоторых есть шанс извлечь из него пользу. Тем, кто сможет осознать свои прошлые ошибки и исправить промахи, звезды помогут перейти на следующую ступеньку и исполнить свои цели.

В первую очередь астролог советует в период с 19 ноября до 4 декабря постараться забыть обиды и избавиться от накопившегося негатива. Никольская утверждает, что в это время ни в коем случае нельзя обесценивать людей. Неважно, близкий это человек или случайный прохожий. К тому же специалист отмечает, что любая агрессивная реакция в период коридора затмений может негативно сказаться на здоровье.

По мнению астролога, при возникновении любой трудной ситуации необходимо понимать, что через несколько лет воспоминания о ней вызовут у вас лишь улыбку. Только так можно облегчить свой путь и двигаться вперед.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.05 / Новое будущее гибких устройств: Разработан самовосстанавливающийся материал высокой прочности

04.06 / Операция «Э»

04.06 / Четыре различных типа боли могут говорить о диабете

15.03 / У женщин почти в два раза чаще недооценивают риск инфаркта миокарда, нежели у мужчин

06.05 / Huawei и Honor возглавили ТОП самых заменяемых смартфонов у россиян

10.04 / Мнение: Закрытие маршрута

07.12 / Автоэксперт рассказал, как продлить жизнь вариатора

21.03 / «Среди предков Навального – Лжедмитрий I, Салтычиха, Керенский и Ягода»: Институт истории РАН представил генеалогическое древо политика

06.07 / «Адмирал Кузнецов» останется в Дубае до окончания переговоров по «ОПЕК+»

13.07 / Водители электрокаров Tesla пожаловались на уничтожающих машины крыс

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика