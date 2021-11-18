 

Мнение: Хорватия форева!

18.11.2021, 23:48, Разное
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Зоран Миланович

“Президент Хорватии Зоран Миланович единственным в Европе становится прямо каким-то символом сопротивления в Европе.
Пару месяцев назад он уже выступал против тотальной вакцинации и паники, которую раздувает пресса. Вчера он фактически назвал локдаун для непривитых в Австрии фашизмом.
“Это не научный вопрос, это больше не имеет отношения к науке, – заявил он. – Сегодня в Австрии людям, не прошедшим вакцинацию, запрещено выходить из дома, что это, наука или эти методы напоминают тридцатые годы?

По ходу он еще поинтересовался, куда делись все защитники прав человека. “Мне интересно, где правозащитники, где Европейский суд по правам человека, который стремится разрабатывать конституции для других стран,.. что совсем не их работа, и их здесь нет “, – сказал он. И добавил, что хотел бы услышать позицию Суда о праве непривитых выходить из дома.
В Хорватии полностью привито от модного вируса 45 процентов населения.
Вакцинация является добровольной.
На данный момент в Хорватии фиксируется порядка 6- 7 тысяч заболевших в день.
В Австрии, где полностью вакцинировано 63 процента населения, сейчас заболевает больше 11 тысяч человек в день”(с)

Всё, уже не жалею, что наша сборная проиграла Хорватии! Пусть, хорватам – не жалко!

Справка: напомню, что Австрия объявила всем своим невакцинированным гражданам локдаун в прямом смысле слова: им всем попросту запретили… выходить на улицу. По сообщениям, подобные же меры готовятся в Германии и Чехии.
Европа, очевидно, просто на глазах сходит с ума, а сама концепция “прав человека” недвусмысленно сдана в утиль.

Источник: Размышления вольного социолога



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