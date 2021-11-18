 

Мнение: Неблагодарная тварь

18.11.2021, 23:44, Разное
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Литовские стенания на тему необходимости оплачивать банкет шайки Тихановской.

Такого позора, чтобы Литву так унижали, я еще не видел. Год живёт в Литве, ест за наши деньги, защищается за наши деньги, мы платим за все, а эта ДАМА ДАЖЕ НЕ МОЖЕТ СКАЗАТЬ "ДОБРЫЙ ВЕЧЕР ЛИТВА!!! Я благодарна за то, что вы сделали для меня, моей нации".
Когда желающим получить вид на жительство в Литве приходится доказывать, что они знают литовский, а ей ничего!!! Позор моей страны!!! И больше шоу на LRT!!!
Что дальше, может изменим Конституцию ЛР и предложим стать Президентом?!

Даже местнй лидер, с которым Габрюкас недавно подписал соглашение, смог поздороваться. Но не президент соседней страны, вопрос, действительно ли она сейчас заслуживает называться Президентом, потому что за год ничему такому не научилась.
Плюс ее язык, не белорусский, а русский жаргон.

Только одно меня очень порадовало, что ЛРТ НАЗВАЛИ ЕЕ ТОЛЬКО ЛИДЕРОМ ОППОЗИЦИИ потому что я из всего этого понял, что она даже Президентом быть не может  когда Габрюкас со всеми бандитами везде объясняет, что она Президент. Плюс 1 месяц содержания нам обходится в 35 000 евро..
Так что в год барышня обошлась уже более 400 000 евро.

(с) Ремигиюс Жемайтайтис, депутат литовского парламента

PS. Чего его еще не устраивает, сами же хотели такого "президента", теперь платите. Кстати, шоблу вокруг Тихановской тоже надо оплачивать.

Источник: Colonel Cassad



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