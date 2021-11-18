Китайская компания Huawei представила умные часы Watch GT Runner

Гигант индустрии электронных устройств, китайская компания Huawei, представила на своем домашнем рынке новую модель наручного гаджета Watch GT Runner. У этих умных часов обеспечена двухнедельная автономная работа, отмечают разработчики.

Во время дебютного мероприятия также стало известно, что данная версия смарт-гаджета предназначена преимущественно для тех пользователей, которые ведут активный образ жизни. Примерно месяц назад была выпущена другая модель из той же серии. Но та «еще более спортивная», говорят эксперты.

Размер экрана в умных часах составляет 1,43 дюйма. Разрешение картинки на нем – 466 на 46 пикселей. Обеспечена поддержка ста режимов тренировок. Внешнее управление можно осуществлять при помощи устройств, на которых установлены операционные системы не ниже Android 6.0 или iOS 9.0.