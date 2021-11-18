Qualcomm готовит процессор, который сможет конкурировать с Apple M-серии

В компании Qualcomm сообщают о намерении вскоре выпустить новую версию фирменного процессора для персональных компьютеров, который должен стать достойным ответом для нашумевшего М1 от американской компании Apple.

Для этого специалистам из Qualcomm пришлось изрядно потрудиться, отмечают эксперты. Дело в том, что данный сегмент рынка электроники в последнее время был выпущен из виду.

Судя по всему, чип выйдет на рынок не ранее 2023 года. Но сделать что-то раньше невозможно. Не помогают ни миллиардные инвестиции, ни большой опыт на мировом рынке. Объективно Apple уходит в отрыв. А компания Qualcomm вынуждена работать круглосуточно, периодически заявляя, что в будущем выпустит на рынок достойный продукт.