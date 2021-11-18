На разработку российских процессоров «Байкал» выделили еще 9,4 млн рублей из бюджета

Российская компания «Байкал Электроникс» победила в ранее объявленном конкурсе, который провели в Минпроме. Результатом станет получение 9,4 млн рублей бюджетных средств, который пойдут на разработку процессоров «Байкал».

Как напоминают эксперты, отечественные чипы Baikal за последнее время существенно улучшились. Однако компания продолжают разработки, пытаясь создать российский процессор для российских планшетов и ноутбуков.

Также компетентные источники утверждают, что будущие модели чипов вряд ли попадут на гаджеты, которые выставят на полках в обычных магазинах. Очевидно, устройства будут предоставлены для государственных чиновников, а также сотрудников крупных государственных предприятий.