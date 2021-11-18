 

Тем, кто мерзнет, надо брать модель с капюшоном: как правильно выбрать пуховик на зиму (подсказки от стилиста)

18.11.2021, 23:26, Разное
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В последнее время все большее количество людей выбирает пуховик на зиму. Пуховики более удобны и практичны по сравнению с шубами. Стилист-имиджмейкер Алина Некипелая советует соблюдать стиль минимализма зимой 2021/22. Лишние детали в моделях отсутствуют, украшения вышли из моды.

Как правильно выбрать пуховик

Есть много нюансов при выборе пуховика, на которые обращает внимание стилист:

Обратите внимание на наполнитель. В зависимости от образа жизни следует выбирать легкие или теплые зимние фасоны верхней одежды. Для тех, кто много ходит пешком, подойдет модель, которая выдерживает 50-60 градусов. Для автоледи, которая передвигается на машине, достаточно режима до -15 °С. Обратите внимание на стиль зимней одежды. Предполагает удобство и комфорт стиль casual. Основой его служат однотонные, неброские цвета: серый, белый, черный. Пользуется популярностью модель пухового пальто с поясом. На протяжении нескольких сезонов остается в тренде модель пуховиков оверсайз. Девушки с пышными формами могут скрыть недостатки. Такие пальто подчеркивают хрупкость фигуры стройных особ. Длина пуховика должна быть до середины бедра. В таком случае носить его лучше с каблуком. Возможен другой вариант – до колена или чуть выше, если рост меньше 160 сантиметров. Можно смело выбирать яркие цвета, сейчас их огромный выбор. Следует учитывать особенности внешности и фигуры.

Есть множество вариантов пуховиков, которые подойдут по длине, цвету или объему, а также под образ жизни и погоду. Популярны модели с высоким и острым воротником.

Не менее востребованы пуховики с капюшоном.

Женские пуховики с капюшоном

Во время морозов будет актуальным пальто с капюшоном, который спасает от холодного ветра голову и шею. Здесь преобладает спортивный стиль. Он больше сочетается с брюками, не очень подходит для ношения с платьем или юбкой.

Такие пуховики имеют самые универсальные оттенки. Они могут быть выполнены в темно-синем классическом цвете, а также нейтральных белых и светло-серых тонах.

Самые модные модели – с капюшоном на меху. Они выглядят стильно и хорошо защищают от холода. Сейчас более востребованы капюшоны с искусственным мехом черного, коричневого и кремового цвета.

Как носить пуховики

Пуховое пальто нужно правильно сочетать с другой одеждой. Высокие каблуки и узкие джинсы будут здорово смотреться с любым пуховиком.

К короткому пуховику с капюшоном, который отделан натуральным мехом, подойдет длинный шарф и шерстяная юбка. Такой вариант создаст романтический образ.

Пуховики – самая популярная одежда на зимний период. Она теплая, практичная и удобная, подходит всем женщинам.



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