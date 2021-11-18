Какие прически выбрать, если у вас прямые волосы

Прямые волосы смотрятся очень эффектно, не зря многие модницы специально их выпрямляют. Из длинных и средних идеально прямых локонов можно сделать различные стильные прически, которые всегда будут выглядеть безупречно.

Средний пучок с косой челкой

Эта классическая прическа отлично подходит для прямых волос. Чтобы она выглядела элегантно, челка, зачесанная набок, должна быть идеальной. Для этого можно нанести гель для укладки с влажным эффектом.

С детскими косичками

Носить одну или несколько очень тонких косичек в области челки в стиле 90-х сегодня очень актуально. Они могут быть единственным украшением прямых волос, а также ими можно дополнить низкий хвост или пучок.

Плетеный пучок

Для достижения такого образа очень важно иметь очень прямые волосы. На них нужно нанести гель, зачесать назад, собрать в тугой хвост, заплести и закрутить в пучок. Волосы должны быть зачесаны идеально гладко. Чтобы придать прическе индивидуальность, можно выделить несколько прядей, чтобы разница фактур была заметна.

Коса “корона”

Прямые и длинные волосы можно уложить в такую интересную прическу. Их нужно сбрызнуть сухим шампунем, заплести две косы с каждой стороны, соединить их, уложив поверх головы, аккуратно заправив концы.

Прическа с объемом с невысоким пучком

Эта повседневная прическа из прямых волос идеально подойдет для тех, кто хочет сохранить образ на долгие годы. Волосам в области макушки нужно придать объем, затем небрежно подобрать остальные волосы, сделав невысокий пучок.

Высокий длинный хвост

У этого хвоста есть одна хитрость – он сделан не из всех волос. В хвост нужно собрать только волосы верхней части головы и с боков. При этом кажется, что оставшиеся волосы – это часть хвоста. За счет такого приема он смотрится более длинным.

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Маленький хвост

Если на прямых волосах есть многослойная стрижка, можно сделать небольшой хвост, который отлично подходит в качестве повседневной прически. Его можно сделать в считанные секунды, но нужно иметь очень прямые волосы.

Ультрагладкий низкий хвост

Такая прическа выглядит красиво и очень элегантно. Делать ее очень просто. Сначала нужно зачесать волосы назад, используя мелкую расческу, затем собрать хвост на линии роста волос. Можно дополнить прическу красивой заколкой.

Распущенная коса

Такие косички выглядят очень нарядно. Их нужно начинать плести немного ниже затылка, оставив передние пряди свободными.