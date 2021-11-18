 

Федоров: На сегодня в Украине более 350 госреестров. Мы трансформируем их, чтобы информация об одном человеке не дублировалась в системе

18.11.2021, 23:12, Новости дня
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Трансформируем реестры, чтобы информация об одном и том же человеке не дублировалась в системе и никому никуда не нужно было носить справки. Это облегчит получение услуг каждому. Верховная Рада приняла законопроект в целом.

Перенимаем мировую практику, когда реестры с качественными данными взаимодействуют между собой. Обмен информацией будет исключительно в электронном виде и через “Трембиту”. В результате это позволит максимально автоматизировать госуслуги.

В Украине сегодня существует более 350 государственных реестров. Однако не было стандартов, по которым можно создавать качественные реестры.

Принятый закон же введет понятие “базовые реестры”, которые будут первоисточником информации о человеке (его возраст, ФИО, идентификационные документы).

Это следующий шаг к введению режима paperless в Украине.

Фото: FEDOROV / Telegram

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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