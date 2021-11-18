 

“Вел двойную жизнь”. Руководителя одной из шахт на Волыни разоблачили на финансировании боевиков “ЛНР” – СБУ

18.11.2021, 23:12, Новости дня
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Оперативники установили, что один из нынешних руководителей шахты в прошлом тесно сотрудничал с боевиками незаконных вооруженных формирований. А в 2018 году его назначили на руководящий пост одной из шахт “Волыньуголь”.

“С этого момента злоумышленник вел двойную жизнь: как украинский чиновник и как предприниматель так называемой “ЛНР”. В частности, он наладил канал торговли продуктами питания в ОРДЛО. Как предприниматель, зарегистрированный на не подконтрольной Украине территории, в период 2018–2019 годов он уплатил почти 100 тыс. грн “налогов” в бюджет террористов”, – говорится в сообщении.

Следователи СБУ в Волынской области завершили досудебное расследование по уголовному производству по ч. 1 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины. Чиновнику госпредприятия инкриминируется финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины. Максимальное наказание – пять лет лишения свободы.

Материалы уголовного производства направлены в суд.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма РФ начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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