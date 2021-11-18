 

Кремль анонсировал онлайн–переговоры Путина с Байденом. Будут говорить о НАТО и Украине

18.11.2021, 23:12, Новости дня
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Песков отметил, что беседа двух президентов может состоятся до Нового года, “но, может быть, и позже”. По словам спикера Кремля, это “будет зависеть от того, насколько сойдутся графики двух президентов и какой именно формат они выберут”. Более предпочтительным является видеоформат, уточнил Песков, его цитирует ТАСС.

Пресс-секретарь российского президента рассказал, что в повестке готовящихся контактов Путина и Байдена есть темы Украины и активности НАТО у границ РФ.

Действия Альянса вызывают обеспокоенность, а также необходимость принятия адекватных мер со стороны России, но, принимая их, РФ “действует на своей территории”, подчеркнул Песков.

Контекст:

Путин лично встречался с Байденом, с момента его вступления в должность президента США, один раз – 16 июля 2021 года в Женеве (Швейцария).

Байден заявил, что обсуждал с Путиным темы прав человека, территориальной целостности и суверенитета Украины, кибербезопасности, гуманитарной ситуации в Сирии, создания Ираном ядерного оружия, статуса Арктики как мирного региона. Он передал Путину перечень из 16 критически важных структур, которые должны быть защищены от кибератак. Президент США убежден, что Путин не хочет холодной войны.

Российский лидер сказал, что страны договорились вернуть послов в столицы РФ и США. Он назвал переговоры конструктивными и заявил о “промелькнувших зарницах доверия”.

Кроме того, Путин и Байден несколько раз говорили по телефону.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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