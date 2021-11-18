 

Патрушев ответил на вопрос о сроках новых переговоров Путина и Байдена

18.11.2021, 23:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Присоединяйтесь к проекту “Экология жизни”! Находите друзей, объединяйтесь, становитесь активными, делайте планету и себя лучшеСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев выразил мнение, что следующие переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена могут состояться в 2021 году.

Секретарь Совета безопасности РФ выразил надежду на то, что сроки новых контактов на высшем уровне между двумя странами не будут затягиваться. «Полагаю, что в этом [году]», – сказал Патрушев в комментарии Первому каналу, отвечая на вопрос о возможных сроках новой встречи лидеров, передает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что контакты президентов РФ и США могут состояться до конца 2021 года, «но может быть и позже». По его словам, «конкретных сроков пока нет». Он также сообщил, что темами переговоров во время онлайн-встречи Путина и Байдена станут Украина и НАТО.

Напомним, первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита РФ и США в Москве также назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.10 / В КИУ заявили об аномальном росте количества избирателей в некоторых общинах Украины

14.08 / Hill – Китай отбирает у России роль «величайшей угрозы мировой безопасности»

22.10 / В работе Twitter произошел глобальный сбой

03.10 / Зеленский: Считаю, что исполнителей покушения на Шефира найдут

11.03 / Людмила Киченок в паре с Остапенко не сумели пробиться в полуфинал турнира WTA в Дубае

23.12 / Скорее накажут, чем повысят — новые данные пролили свет на расовую дискриминацию в ВВС США

22.05 / “Евровидение 2021”. Где смотреть финал, как будут определять победителя и какие шансы на победу по прогнозам букмекеров у Украины

26.10 / “Плохая примета. Так никогда замуж не выйдешь”. Леся Никитюк устроила фотосессию с тыквами

03.10 / Найден проявляющийся после коронавируса опасный синдром

24.06 / «Токсичные» памятники нашли приют в берлинском музее

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика