Патрушев ответил на вопрос о сроках новых переговоров Путина и Байдена

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев выразил мнение, что следующие переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена могут состояться в 2021 году.

Секретарь Совета безопасности РФ выразил надежду на то, что сроки новых контактов на высшем уровне между двумя странами не будут затягиваться. «Полагаю, что в этом [году]», – сказал Патрушев в комментарии Первому каналу, отвечая на вопрос о возможных сроках новой встречи лидеров, передает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что контакты президентов РФ и США могут состояться до конца 2021 года, «но может быть и позже». По его словам, «конкретных сроков пока нет». Он также сообщил, что темами переговоров во время онлайн-встречи Путина и Байдена станут Украина и НАТО.

Напомним, первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита РФ и США в Москве также назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.