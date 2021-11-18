 

Эксперты Avast прогнозируют увеличение количества кибератак

18.11.2021, 22:46, Новости дня
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По заявлению специалистов по кибербезопасности из компании Avast, а будущем году активность хакеров усилится, так как сегодня они не получают должного противодействия.

В частности, эксперты прогнозируют увеличение хакерских атак по трем основным направлениям – это мобильные устройства граждан, интернет-ресурсы крупных компаний и госорганов, а также – криптовалютный рынок.

Также руководитель одного из департаментов Avast Якуб Крустек предвидит, что станет больше случаев вымогательства в Интернете. Наконец, следует ожидать появления новых банковских троянов и вредоносного программного обеспечения, замаскированного под рекламу. Еще одна «новинка»: хакеры уже научились имитировать голос любого человека. Могут позвонить вам от имени вашего руководителя или же кого-то из родственников.



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