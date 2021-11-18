В Украину через Беларусь пытались попасть 15 “туристов” из стран Ближнего Востока, им отказали во въезде – ГПСУ

Об этом проинформировал пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

“15 иностранцев следовали рейсовым автобусом из Минска. Во время пограничного контроля граждане говорили военнослужащим ГПСУ, что направляются в наше государство с целью туризма. Однако в ходе дополнительной проверки охранники границы выяснили, что иностранцы, среди которых четыре подростка, несколько недель назад прилетели в столицу Беларуси и сразу же направились в Гродненскую область. По их словам, осмотрев “достопримечательности” на западе соседней республики, путешественники решили посетить еще и Украину. Путешественники уверяли, что в нашей стране их больше всего интересуют виды Львовской области”, – говорится в релизе.

Из Львова якобы туристы, по их словам, намеревались вернуться на родину. Однако они не смогли убедить украинских правоохранителей – “маршрут не стал основанием для подтверждения цели их путешествия”.

Кроме того, оказалось, что паспорта иностранцев были выданы примерно в одно время – в сентябре-октябре 2021 года. Проверку пограничники проводили вместе с полицейскими и сотрудниками Службы безопасности Украины.

“Военнослужащие Госпогранслужбы приняли решение о не пропуске и возвращении путешественников в Республику Беларусь, ведь указанные лица не имели оснований для въезда на территорию нашего государства”, – сообщили в ГПСУ и напомнили, что граница Украины и Беларуси контролируется усиленно, ведутся мероприятия по предотвращению попыток использования нелегальными мигрантами каналов для официального въезда.

Контекст:

В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее Александра Лукашенко, который называет себя президентом республики, обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.

В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы “вербовочные центры”, где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозят в Минск. По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.

В Литве утверждают, что часть мигрантов прибывает в Беларусь из России.

14 ноября секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что на территории Беларуси находится около 16 тыс. нелегальных мигрантов.

По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.

Украина в связи с ситуацией укрепляет границу с Беларусью, особое внимание уделяется участкам, где может быть скопление мигрантов, говорил министр внутренних дел Денис Монастырский. По его словам, границу дополнительно будут защищать 8,5 тыс. украинских правоохранителей. Они будут останавливать нелегальных мигрантов из Беларуси, используя все силы и средства, согласно закону об охране госграницы – “начиная от использования физической силы до спецсредств”, рассказал первый замминистра МВД Евгений Енин.

В случае обострения ситуации с мигрантами в приграничных областях Украины могут ввести режим ЧС, отметил Монастырский.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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