Голубовская: У нас реанимации и стационары сейчас заполнены невакцинированными пациентами из групп риска

“Наш самый большой прокол – низкая организация вакцинации минувшим летом. Я на всех эфирах призывала это сделать. Ведь было тихое, спокойное лето. Вот тогда надо было активизировать кампанию на уровне семейных врачей, чтобы они убеждали группы риска, возможно, мобильные бригады организовать. У нас реанимации и стационары сейчас заполнены именно этой категорией. И летальность дают именно они”, – подчеркнула Голубовская.

Она отметила, что люди старшего возраста чаще сталкиваются с тяжелым течением болезни.

“У людей моложе 40 лет вероятность умереть почти одинакова – что у вакцинированных, что у невакцинированных. А вот у тех, кто старше 50 лет, риски получить тяжелое заболевание выше в два–три раза, и с каждым прожитым десятилетием они увеличиваются. Поэтому и получилось то, что имеем сейчас. Я всех призываю к раннему противовирусному лечению, которое доступно. Не буду называть препараты, они есть в нашем протоколе. Просто нужно это имплементировать. А обучать врачей – это уже наше дело, и мы им занимаемся круглосуточно”, – сказала врач.

Контекст:

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, заявил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, сообщил 11 октября глава Минздрава Виктор Ляшко. По состоянию на 18 ноября в Украине подтвердили более 3,2 млн случаев COVID-19, умерли 79,5 тыс. человек.

По данным Минздрава, 96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax), поступившую партию уже использовали.

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. С начала вакцинальной кампании в Украине привито 12,5 млн человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 9,2 млн.

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