 

Саакашвили перевели в реанимацию тюремной больницы – врач

18.11.2021, 22:18, Новости дня
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Об этом рассказала журналистам врач-реаниматолог Гулико Килиптари, сообщает “Грузия Online”. 

Сегодня Саакашвили, который держит голодовку уже 49 дней, во время встречи с адвокатами потерял сознание. Из помещения, где проходила встреча, его унесли на носилках. 

Что стало причиной потери сознания, станет известно после проведения обследований, отметила Килиптари. 

“Оставляем в реанимационном отделении. Он будет под постоянным наблюдением. Ему нужен мониторинг, мониторинг всего, я имею в виду и жизненные функции. Это решение мы приняли сегодня, так как его состояние к тому времени значительно ухудшилось. Такая длительная голодовка, проблемы – это вызывает множество изменений в организме”, – сказала врач. 

Как пишет “Новости-Грузия”, Килиптари заявила, что потеря сознания была краткосрочной. 

“Было высокое давление и были нестабильные гликемические показатели. Он лежит в реанимации, и там дежурит реаниматолог. Он полностью контактен. Параметры оксигенации, гемодинамики и дыхания в абсолютной норме… После краткосрочных реанимационных действий его состояние стабилизировалось”, – добавила она. 

Грузинский омбудсмен Нино Ломджария заявляла сегодня, что состояние Саакашвили критическое и он может впасть в кому. Вице-премьер, министр культуры, спорта и молодежи Грузии Тея Цулукиани отметила, что причин для беспокойства по поводу состояния здоровья Саакашвили на данном этапе не существует, и он будет переведен в гражданскую клинику при необходимости. 

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника “Объединенного банка Грузии” Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в страну. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Он объявил голодовку, которая длится 47-й день. По данным украинского омбудсмена, у Саакашвили началась кровавая рвота, ему нужна помощь гастроэнтеролога.

11 ноября Специальная пенитенциарная служба Грузии обнародовала видеокадры перевода Саакашвили в тюремную больницу в Тбилиси. На кадрах видно, что Саакашвили сопротивляется, его силой тащат несколько охранников.

Саакашвили заявлял, что готов прекратить голодовку, если его переведут в гражданскую многопрофильную больницу.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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