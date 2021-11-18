В Кремле назвали темы будущих переговоров Путина и Байдена

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Украина и НАТО станут темами переговоров во время онлайн-встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Об этом информирует РИА «Новости». Ранее Песков сообщил, что контакты Путина и Байдена могут состояться до конца текущего года.

Первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита РФ и США в Москве также назвали подтверждение формулы, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.