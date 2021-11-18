 

В Кремле назвали темы будущих переговоров Путина и Байдена

18.11.2021, 22:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Присоединяйтесь к проекту “Экология жизни”! Находите друзей, объединяйтесь, становитесь активными, делайте планету и себя лучшеПресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Украина и НАТО станут темами переговоров во время онлайн-встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Об этом информирует РИА «Новости». Ранее Песков сообщил, что контакты Путина и Байдена могут состояться до конца текущего года.

Первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита РФ и США в Москве также назвали подтверждение формулы, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.08 / Le Monde – пандемия коронавируса обострила проблему бездомности в США

02.08 / ЕР добавит в народную программу инициативу о создании общественных экологических приемных

11.03 / «Матери России»: РФ показала способность защитить детей от вредного контента в соцсетях

16.02 / Пара из Харькова заковалась в цепь, чтобы прожить так три месяца

23.09 / ГП утвердила обвинение против участника банды по делу о терактах в Москве

17.10 / «Есть несколько карт в рукаве» — Telegraph оценила перспективы соглашения между Лондоном и Москвой в случае усугубления энергетического кризиса

18.07 / МВФ спрогнозировал глубину падения американской экономики

08.12 / Боррель – Шмыгалю: Закон о КСУ не имеет необходимого эффекта для предотвращения коррупции в Украине

25.05 / МИД решил прояснить ситуацию с арестом руководства Мали

04.01 / Стрельба произошла в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика