Власти Иркутской области сообщили об открытии семи спортивных комплексов

В Иркутской области в 2021 году открылось семь новых спортивных комплексов, из них строительство пяти объектов велось с участием федерального финансирования в рамках реализации проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», еще два объекта были построены по государственной программе «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2024 годы.

«Благодаря федеральному проекту «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» открылись физкультурно-оздоровительные комплексы в поселках Усть-Уда Усть-Удинского района, Урик Иркутского района и Большой Луг Шелеховского района, плавательный бассейн в Усть-Куте, а также завершено строительство спортивно-оздоровительного комплекса в селе Казачинское. Работают физкультурно-оздоровительный комплекс в Ленинском районе Иркутска и спортивно-оздоровительный комплекс в селе Знаменка Жигаловского района», – рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, его слова приводятся на портале Иркутской области.

Отмечается, что все новые комплексы предназначены для проведения тренировочного процесса, физкультурно-оздоровительной работы и соревнований, подготовки спортсменов к турнирам различного уровня, выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Заместитель министра спорта Иркутской области Павел Богатырев сообщил, что в высокой степени готовности находится спортивно-оздоровительный комплекс в поселке Плишкино Иркутского района, который возводится в рамках реализации проекта «Спорт – норма жизни». Также по проекту ведется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в деревне Карлук Иркутского района и крытого тренировочного катка с искусственным льдом в микрорайоне Университетский Иркутска.