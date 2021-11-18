 

Власти Иркутской области сообщили об открытии семи спортивных комплексов

18.11.2021, 22:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Присоединяйтесь к проекту “Экология жизни”! Находите друзей, объединяйтесь, становитесь активными, делайте планету и себя лучшеВ Иркутской области в 2021 году открылось семь новых спортивных комплексов, из них строительство пяти объектов велось с участием федерального финансирования в рамках реализации проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», еще два объекта были построены по государственной программе «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2024 годы.

«Благодаря федеральному проекту «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» открылись физкультурно-оздоровительные комплексы в поселках Усть-Уда Усть-Удинского района, Урик Иркутского района и Большой Луг Шелеховского района, плавательный бассейн в Усть-Куте, а также завершено строительство спортивно-оздоровительного комплекса в селе Казачинское. Работают физкультурно-оздоровительный комплекс в Ленинском районе Иркутска и спортивно-оздоровительный комплекс в селе Знаменка Жигаловского района», – рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, его слова приводятся на портале Иркутской области.

Отмечается, что все новые комплексы предназначены для проведения тренировочного процесса, физкультурно-оздоровительной работы и соревнований, подготовки спортсменов к турнирам различного уровня, выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Заместитель министра спорта Иркутской области Павел Богатырев сообщил, что в высокой степени готовности находится спортивно-оздоровительный комплекс в поселке Плишкино Иркутского района, который возводится в рамках реализации проекта «Спорт – норма жизни». Также по проекту ведется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в деревне Карлук Иркутского района и крытого тренировочного катка с искусственным льдом в микрорайоне Университетский Иркутска.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.11 / В Калужской области решили перезахоронить остатки 58 героев – десантников ВОВ

29.06 / Коронавирус за сутки выявили у 45 киевлян

10.09 / Россия может вернуть кого-то из удерживаемых украинцев, если ей постоянно об этом говорить – Денисова

24.06 / В мире: Европа запросила встречи с Путиным

05.10 / Нагорный Карабах: как разрубить узел противоречий?

19.08 / Специалисты выяснили, какие препараты могут провоцировать рак

21.10 / Су-34 упал в Хабаровском крае

04.08 / Кабмин одобрил стратегию энергетической безопасности Украины. Среди основных угроз – кибератаки и агрессия России

20.08 / Глава проекта “Дія” Баник: Больничный – не забота человека. Медучреждение, работодатель и социальный фонд должны обмениваться информацией автоматически

05.03 / Мишустин осмотрел коллайдер ВЭПП-2000 в Новосибирске

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика