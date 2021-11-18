Путин наградил главу МИД Венгрии орденом Дружбы

Президент РФ Владимир Путин наградил министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто орденом Дружбы за большой вклад в развитие российско-венгерских отношений.

«За большой вклад в развитие российско-венгерских отношений и промышленно-инвестиционного сотрудничества наградить орденом Дружбы Сийярто Петера – министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии», – сказано в указе, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, в середине октября Сийярто объяснил отказ Будапешта от получения газа через Украину необходимостью обеспечить энергетическую безопасность Венгрии. В сентябре Сийярто отметил значение «Северного потока – 2» для снабжения Евросоюза газом.