Названы самые высокооплачиваемые в России вакансии для соискателей с небольшим опытом

Для удачного трудоустройства в России не обязательно обладать большим трудовым стажем. Об этом свидетельствуют результаты исследования рынка труда, проведенного сервисом “Работа.ру”.

К примеру, в Иркутске одна из фирм готова платить разработчику С# 360 тысяч рублей в месяц. От соискателя требуются, главным образом, – лишь владение языком программирования и необходимыми навыками. А в Подольске работодатель предлагает логопедам без опыта работы пройти стажировку и получать 100 тысяч рублей ежемесячно после испытательного срока. Однако кандидатам нужно иметь профильное высшее образование. Не менее привлекательной выглядит позиция парикмахера в барбершопе в Екатеринбурге, который сможет получать 90 тысяч рублей при полугодовом стаже, сообщает телеканал “360”.