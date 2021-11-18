 

В Москве возбудили уголовное дело о «принуждении к действиям сексуального характера»

18.11.2021, 22:04, Разное
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…в отделе полиции.

Правоохранители возбудили уголовное дело о «принуждении к действиям сексуального характера» после заявления студентки Милославы Маляровой, сообщившей об изнасиловании в отделе полиции. Об этом сообщают «Такие дела» со ссылкой на адвоката потерпевшей Владимира Бунакова.

Преступление было совершено в августе этого года: по словам Маляровой, ее и ее молодого человека без объяснения причин забрали в отдел МВД по району Люблино и оставили там до утра. Девушка утверждает, что ночью ее изнасиловал полицейский, находящийся в нетрезвом состоянии.

Потерпевшая обратилась в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело, однако сначала ей отказали. «Как говорят, на мне нет очевидных следов и увечий, а значит, по этой совершенно дикой логике, я недостаточно сопротивлялась.

Но представьте на миг: передо мной пьяный гражданин с оружием, намного старше меня, сильный физически. Драться с ним мне просто бессмысленно, а все слова были бесполезны»,

— объяснила Малярова «Таким делам».

Сейчас, подчеркивает адвокат, дело возбуждено по статье «принуждении к действиям сексуального характера» (ст. 133 УК), а не об изнасиловании. Эта статья более мягкая: она предусматривает наказание до одного года лишения свободы, тогда как за изнасилование (ст. 131 УК) можно получить до 10 лет. Защитник рассчитывает, что следователи переквалифицируют дело на более тяжкую статью.

Источник: Новая газета



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