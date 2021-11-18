В Москве возбудили уголовное дело о «принуждении к действиям сексуального характера»

…в отделе полиции.

Правоохранители возбудили уголовное дело о «принуждении к действиям сексуального характера» после заявления студентки Милославы Маляровой, сообщившей об изнасиловании в отделе полиции. Об этом сообщают «Такие дела» со ссылкой на адвоката потерпевшей Владимира Бунакова.

Преступление было совершено в августе этого года: по словам Маляровой, ее и ее молодого человека без объяснения причин забрали в отдел МВД по району Люблино и оставили там до утра. Девушка утверждает, что ночью ее изнасиловал полицейский, находящийся в нетрезвом состоянии.

Потерпевшая обратилась в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело, однако сначала ей отказали. «Как говорят, на мне нет очевидных следов и увечий, а значит, по этой совершенно дикой логике, я недостаточно сопротивлялась.

Но представьте на миг: передо мной пьяный гражданин с оружием, намного старше меня, сильный физически. Драться с ним мне просто бессмысленно, а все слова были бесполезны»,

— объяснила Малярова «Таким делам».

Сейчас, подчеркивает адвокат, дело возбуждено по статье «принуждении к действиям сексуального характера» (ст. 133 УК), а не об изнасиловании. Эта статья более мягкая: она предусматривает наказание до одного года лишения свободы, тогда как за изнасилование (ст. 131 УК) можно получить до 10 лет. Защитник рассчитывает, что следователи переквалифицируют дело на более тяжкую статью.

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