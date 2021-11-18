Россиянам снова посоветовали заклеивать камеры смартфонов

Очередной совет российским пользователям мобильных устройств опубликовала известный эксперт Digital Guru Ольга Соколова. По ее словам, фронтальную камеру смартфона лучше заклеить, так как изображения с нее могут считывать мошенники.

Это касается не только смартфонов, но и планшетов или ноутбуков – всего, что имеет встроенные видеокамеры.

Через камеры можно следить за всем происходящим вокруг человека. При этом последний даже не узнает об этом, поскольку индикатор не загорится, а включение произойдет при помощи какого-то зараженного вирусом приложения. Мошенников могут интересовать логины и пароли, набор которых может попасть в кадр. Также они не против использовать какие-то компроментирующие кадры.